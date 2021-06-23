انطلاق الحدث الثقافي بمدينة بنغازي .. أحكي

أقيم بمدينة بنغازي ولأول مرة حدث ثقافي أطلق عليه تسمية أحكي.

هذا الحدث الثقافي تم من خلاله التطرق إلى تجارب إنسانية ولحظات ومواقف مجتمعية في شكل قصة تتميز بتفاصيلها عن باقي القصص.

وسيكون هذا الحدث سنويا يضم عددا من أصحاب القصص الإنسانية الملهمة.

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