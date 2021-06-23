المرصد: خلاف مصري تركي بعد محاولة تركيا تغيير المادة 5 في البيان الختامي القاضية بسحب القوات الأجنبية وجعلها مرتزقة فقط

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن وقوع خلاف مصري تركي بعد محاولة احبطتها مصر من وفد تركيا لتعديل المادة 5 في البيان الختامي بعد توزيعه على الوفود.

المصادر، وفي تصريحات نقلتها صحيفة المرصد الليبية، قالت: “الوفد التركي حاول تمرير فقرة بالمادة 5 تنص على “سحب المرتزقة فقط” الأمر الذي قوبل برفض مصر وحلفائها العرب والأجانب في المؤتمر، ووفد تركيا وافق على الاعتراض المصري بشرط إضافة فقرة تنص على ” سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بما لايتعارض مع إتفاق وقف إطلاق النار ” وقد قوبلت هذه النقطة أيضًا بالرفض”.

وتابعت: “وفد مصر طلب إعادة فتح البيان بالكامل اذا اضافت تركيا أي تعديل الأمر الذي رفضته بقية الدول وأقرت البيان كما هو بما نصه ” سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير ” بلا إضافة التعديلات التركية، والبيان صدر كوثيقة رسمية مسجلًا تحفظ تركيا على المادة 5 في ختامه وتحفظها لا يفقد البيان قيمته وهي وغيرها ملزمون بتنفيذ رغبة الليبيين وما اتفق عليه الجميع

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