وزير الداخلية يعد بتقديم الدعم لـوادي عتبة

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ، العميد خالد مازن، أنه سيتم تقديم الدعم لمديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بمنطقة وادي عتبة لضمان إنجاح سير العمل الأمني وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، مدير أمن وادي عتبة العقيد عبدالباري أبوبكر، وعميد وأعيان البلدية وعضو مجلس النواب عن المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية، في إيجاز صحفي رصدته ” الساعة 24 ” ، إن لقاء العميد خالد مازن مع وفد بلدية وادي عتبة جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة، والمشاكل التي تعانيها البلدية وإيجاد الحلول لها.