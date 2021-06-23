وزير الداخلية يتابع مع مديري أمن الزاوية وغريان الأوضاع الأمنية بالمدينتين

طرابلس 23 يونيو 2021 (وال) – اجتمع وزير الداخلية عميد “خالد مازن” اليوم الأربعاء بمدير أمن الزاوية عميد “علي اللافي”.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل مدينة الزاوية والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه في حفظ والاستقرار داخل المدينة.

كما اجتمع وزير الداخلية أيضاً بمدير أمن غريان عقيد “خالد ملاطم” لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة غريان والمشاكل التي تعترض سير العمل بمديرية الأمن ووضع الحلول لها.

واستمع الوزير خلال الاجتماع لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية والجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن داخل المدينة. (وال – طرابلس)

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