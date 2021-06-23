ليبيا الان

ميركل والدبيبة يرحبان بنتائج مؤتمر برلين2

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،مساء اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مقر المستشارية الاتحادية، في برلين، وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت.

وقال المتحدث باسم الحكومة  “رحبت المستشارة الاتحادية ورئيس الوزراء الليبي بنتائج مؤتمر برلين الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية”.

وأضاف “شجعت المستشارة رئيس الوزراء على اكمال الااستعدادت للانتخابات الوطنية المقرّرة في ديسمبر2021، وأكدت مجدّدًا دعم الحكومة الألمانية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة الأجانب” من ليبيا.

ووفق المتحدث الألماني، ناقش الطرفان أيضا العلاقات الاقتصادية.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والذي انعقد في مقر الخارجية الألمانية في برلين،اليوم الأربعاء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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