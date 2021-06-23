استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا

رجح خبراء دوليون قبول تركيا بانسحاب جزئي لقواتها من ليبيا حيث تتعرض لضغوط دولية خلال مؤتمر «برلين 2» الذي ركز أيضا على مناقشة ضمان إجراء الانتخابات، في ديسمبر القادم.

والتقت الدول المعنية بالنزاع الليبي، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين الثاني، اليوم الأربعاء بعد المؤتمر الأول، الذي عقد في 19 يناير من العام الماضي، والذي لم يحقق النتائج المرجوة.

سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية

وأوضح موقع «صوت أميركا» في تقرير له أن مسألة سحب القوات الأجنبية تشكل نقطة مركزية إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.

وتقول المحاضرة الزائرة في كلية الدفاع الوطني اليونانية آية بوراوي، للموقع إن الهدف الرئيسي من اجتماع برلين هو إنشاء هيكل عمل لسحب جميع المقاتلين الأجانب، لافتة إلى صعوبة إقامة حكم جيد في ليبيا، إذ «هناك أسلحة في كل مكان، وميليشيات في كل مكان. لذا، فإن وجود قوى أجنبية يقوض ذلك حقا. الليبيون يريدون خروجهم جميعا. يريدون دولة طبيعية. والأهم من ذلك كله يريدون الانتخابات في نهاية العام».

ودعمت أنقرة الدعوات لسحب القوات الأجنبية، وتقول إن وجودها في ليبيا «مشروع»، لأنه قد تمت دعوتها من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في 2019.

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وقال أستاذ العلاقات الدولية، سرهات جوفينش، من إسطنبول إنه مع دعوة الحاضرين في المؤتمر، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى سحب جميع القوات الأجنبية، وسعي تركيا إلى تحسين العلاقات مع حلفائها الغربيين، فإنها «ستقبل على الأرجح بالانسحاب على الأقل جزئيا»، مضيفا أنه «من المحتمل أن تقبل تركيا ذلك في نهاية المطاف».

المرتزقة أكثر القوى زعزعة للاستقرار في ليبيا

وتوضح بوراوي أن المرتزقة من أكثر القوى زعزعة للاستقرار في ليبيا «وهؤلاء المرتزقة من السوريين، سلوكهم في ليبيا يشبه إلى حد كبير أفعالهم في شمال شرق سوريا، وهو النهب، والاعتداءات الجنسية، والعنف».

وتوقع التقرير الأميركي أن يتعرض الوجود العسكري التركي الأوسع نطاقا لضغوط، علما أن الجيش التركي شيد قاعدة جوية ويريد إقامة قاعدة بحرية في ليبيا، وهي خطة عارضتها مصر وفرنسا، وهما ممثلتان أيضا في مؤتمر برلين.

جمود بشأن سحب المرتزقة وتوحيد المؤسسات

بدوره حذر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات تشهد جمودا، رغم الهدنة الرسمية القائمة، منذ أكتوبر الماضي، بين طرفي النزاع.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مقابلة، الاثنين، مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية إن «الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير بسحب قواتهم لم يفوا بوعدهم». وأضاف «إذا أردنا أن يتمتع الليبيون بحق تقرير المصير يجب أن ترحل القوات الأجنبية».

وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة «فاغنر» الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم بنحو 20 ألفا.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية، العام الماضي، أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.

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