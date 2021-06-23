افتتاح المقر الإداري للواء 71 مشاة بمقر مركز تدريب الأبيار

افتتح مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، اليوم الأربعاء، المقر الإداري للواء 71 مشاة بمقر مركز تدريب الأبيار الذي يضم عددا من الكتائب العسكرية من مختلف المناطق الليبية المتمركزة بالمنطقة الغربية، وذلك بعد اكتمال صيانته وتجهيزه تنفيذاً لتعليمات القائد العام القضائية برفع قدرات القوات المسلحة.

الفريق التميمي، وخلال الافتتاح الذي حضره، مدير ادارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، وآمر اللواء 71 مشاة وآمر مركز تدريب الأبيار وعدد من ضباط اللواء 71 ووحداته المختلفة، بحسب إدارة التوجيه المعنوي، “أثنى على قوة وبسالة ضباط وضباط صف وجنود اللواء سواءا في المعارك التي خاضوها ضد الارهاب أو خلال مشاركتهم العرض العسكري المهيب، داعيا لمزيد من الحرص والتدريب ورفع كفاءة القوات المسلحة لتقارع وتهزم الارهاب وتحافظ على سيادة الوطن وتواجه ضمن القوات المسلحة الاخطار المحدقة وتحفظ كرامة المواطن شاكرا سرعة الانجاز للشركة المنفذة والقدرة العالية لمنتسبي مركز التدريب على تأهيل المتدربين وتعاونهم والتزامهم”.

ومن جهته، أكد مدير ادارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، بحسب الإدارة، “على أهمية الوحدات المقاتلة القوة الضاربة للقوات المسلحة العربية التي نعول عليها في صون وحفظ الوطن وأهمية استمرار الدفع بمزيد الشباب الوطني الغيور المؤمن بحق بلاده في أن تكون دولة مؤسسات يتمتع فيها كل مواطن بكرامته لاوجود فيها للارهاب والارهابيين الذين عاثوا في ليبيا فسادا”.

وأكد امر اللواء “جاهزيته للعمل مستمر وصادق لرفع قدراتهم ضباطا وضباط صف وجنود، محييا القائد العام، ومؤكدا بأنهم رهن اشارة الوطن والقائد العام للذود عن ثراه وحفظه وصون كرامته”.

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