غوتيريش: نشر الفريق الأول لمتابعة وقف إطلاق النار سيصل طرابلس قريبا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ، إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، وسيتم نشر الفريق الأول من المراقبين التابعين للأمم المتحدة في طرابلس قريبا، داعيا إلى ضرورة وضع حد لجميع التدخلات الأجنبية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف غوتيريش في كلمته بمؤتمر برلين ،2 الذي انعقد اليوم بالعاصمة الألمانية على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، يتسم بأهمية قصوى لترسيخ السلام في ليبيا، مثنيا على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على العمل معا من أجل تحقيق هذه الغاية، وعلى استمرار الجانبين في الاستثمار في تدابير بناء الثقة، حاثا الأطراف الليبية والخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف الذي تقف البعثة على أهبة الاستعداد لدعمه.