نائب وزير الخارجية الروسي: الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين لوسائل الإعلام بعد مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا إن «الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح وهناك فرصة لتحقيق الاستقرار»، مشددا على أن «تقليص الوجود المسلح (هناك) يجب أن يدرس جيدًا»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وقال فيرشينين «نعتقد أن الوضع يسير في الاتجاه الصحيح بشكل عام، كل القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن قبل الليبيين أنفسهم تساهم في ذلك».

وشدد فيرشينين على ضرورة تقليص الوجود المسلح في ليبيا، قائلا: «يجب أن يتم ذلك بطريقة مدروسة جيدًا».

– جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»

– «برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وأضاف «نعتقد أن الوضع مستقر نسبيا في شرق وغرب البلاد». كما شدد على أهمية الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ومثل فيرشينين روسيا في مؤتمر برلين الثاني الذي عقد اليوم في العاصمة الألمانية بمشاركة وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا