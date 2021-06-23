بتعليمات من النائب العام : حملة أمنية موسعة بمدينة صرمان لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة والمباني العشوائية

طرابلس 23 يونيو 2021 ( وال ) – انطلقت دوريات أمنية تابعة لفرع ادارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الامنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية اليوم في حملة أمنية موسعة بمدينة صرمان لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وكذلك المباني العشوائية.

حيث تم ضبط عدد من المخالفين وحجز الآلات والمعدات التي كانت تستخدم في هذه المخالفات.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وتأتي هذه الحملة بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة. ( وال – طرابلس )

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