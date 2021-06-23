الدبيبة يخصص 10 ملايين دينار لاحتياجات وتجهيزات إدارة الرئاسي

ليبيا – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مبلغًابتخصيص 10 مليون دينار للمجلس الرئاسي .

ونص القرار الذي نشرته منصة ” حكومتنا ” التي يديرها وزير الدولة وليد اللافي على أن يكون المبلغ خصمًا من نفقات الطوارئ عبر الباب الخامس .

أما عن الغرض من صرف مبلغ 10 مليون دينار فقد أشار القرار إلى أنه لتوفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداريالعامل بالمجلس .

ويأتي هذا القرار ضمن جملة قرارات بشأن تخصيص مبالغ منها 2.4 مليون لوزارة الاقتصاد بغرض توفير الاحتياجات الضرورية للوزارة و7.6 مليون دينار كمرتبات ومكافآت لقوة مكافحة الإرهاب التابعة لغرفة عمليات سرت الجفرة في مصراتة .

المرصد – متابعات

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