“الشؤون الاجتماعية”: الوزيرة تزور تونس قريبا وتبحث تفعيل الاتفاقيات المشتركة

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني، بمكتبها اليوم الأربعاء، السفير التونسي بليبيا أسعد العجيلي ، لبحث تقوية أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتناول اللقاء أفاق التعاون المستقبلي في مجال الرعاية الاجتماعية بين الجانبين .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، نقل السفير شفويا للوزيرة دعوة وزير الشؤون الاجتماعية بتونس لها لزيارة تونس حيث قبلت الدعوة على ن يحدد موعد الزيارة لاحقا، كما تم التطرق أثناء اللقاء الى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين البلدين والتي تصب في مصلحة الشعبين.