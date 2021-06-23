«حرشاوي»: ضغط المجتمع الدولي سيدفع لإجراء الانتخابات هذا العام 

أكد الباحث في الشؤون الليبية في معهد كلينجيندايل الهولندي للعلاقات الدولية، جلال حرشاوي، إن الانتخابات في ليبيا يمكن أن تجري هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي على الليبيين.

وقال حرشاوي خلال تصريحات صحفية أنه “من المستبعد قبول أو حتى اقتراح أي خطة واقعية لانسحاب فعلي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا “.

وفي سياق متصل، أكدت جريدة «كوميرسانت» الروسية، استعصاء مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مستبعدة قبول خطة فعلية لسحبهم لكنها توقعت المضي في إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري بسبب الضغط الدولي.

وسلطت الصحيفة الضوء على مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، اليوم الأربعاء، الذي أوضحت أن هدفه التحضير للانتخابات العامة ومراجعة عملية المصالحة التي انطلقت في أكتوبر الماضي. أما القضية الأكثر إثارة للجدل والتي لم يتم حلها حتى الآن هي انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا. حيث يتحدث جميع أطراف النزاع والوسطاء عن ذلك.