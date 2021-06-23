وزيرة الثقافة تستقبل وكيل وزارة الخارجية لبحث التعاون الثقافي الدولي

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) – بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيد مبروكة توغي عثمان الأربعاء، مع وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية تعزيز برامج التعاون الثقافي الدولي مع الدول التي ترتبط باتفاقيات مع الدولة الليبية في مجال ملف الثقافة والتنمية المعرفية.

وهذه أول زيارة يجريها وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات الى مقر وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بهدف التباحث في امور التعاون الثقافي الدولي ودور الخارجية بهذا الملف.

واكد السيد الوكيل في زيارته على اهمية الملف الثقافي المرتبط بالعلاقات الثقافية الثنائية بين الدول ، حيث تجمعهما شراكة في مختلف المجالات الثقافية والمعرفية.

والجذير بالذكر ان السيدة وزير الثقافة تؤكد على التعريف بالتنوع الثقافي الليبي في دول العالم من خلال المشاركات الدولية المختصة بملف الوزارة في شتى المجالات.(وال – طرابلس)

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