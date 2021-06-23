«هدية»: انتظروا نجلاء كمرشحة في ديسمبر

زعم الناطق الإعلامي لمليشيا 610 أحمد هدية، أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، قد تكون أحد المشرشحين على في انتخايات ديسمبر المقبلة.

وقال «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، معلقًا على مقطع فيديو للمنقوش، إن “السيدة وزيرة الخارجية تريد أن نفهم أنها من يمتلك زمام الأمر وليس رئيس الحكومة وأنها من تحدد سياسة ليبيا باسم الشعب الذي أجمع على مطالب موحدة -أبلغها بها على ما يبدو- ولن تهنأ أو ترتاح حتى تحقق تلك المطالب وأن ما تحقق بفضل لقاءاتها الدولية والإقليمية”.

خاتمًا “انتظروا نجلاء كمرشحة في ديسمبر”.