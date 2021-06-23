بليحق يحدد موعد جلسة مثول الحكومة أمام مجلس النواب

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن جلسة مجلس النواب القادمة ستكون الإثنين المقبل الموافق 28 من شهر يونيو الجاري.

وأعلن بليحق، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، استدعاء الحكومة لمثولها أمام مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء الموافق يوم 29 من الشهر الجاري.

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وعقد مجلس النواب جلسة رسمية، يوم الثلاثاء 15 يونيو، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، ووناقش خلالها بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وقرر خلال الجلسة استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري، مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة .

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