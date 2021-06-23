الكيلاني المغربي: «وقف الأعمال العدائية» أهم النقاط التي تمثل خللًا في مسودة (برلين2)

أكد المحلل السياسي الكيلاني المغربي، أن “أهم النقاط التي تمثل خللا كبيرا في مسودة (برلين 2) هي النقطة التي تنص على وقف الأعمال العدائية”.

وقال «المغربي» خلال تصريحات صحفية، إن ذلك بسبب أنها “لم تحدد هوية الأطراف بل وساوت بين الجيش الليبي الذي يحمي بلاده من خطر الإرهاب والميليشيات التي يجب القضاء عليها”.

وقلل المحلل السياسي من قيمة النقطة التي “أوردتها المسودة الخاصة بتأمين الحدود ومنع عبور الجماعات الإرهابية، في الوقت الذي تفتح مطارات تركيا أمام هؤلاء المرتزقة للوصول إلى البلاد”.

وختم موضحًا أن أهم النقاط التي وردت في (برلين 2) وهي ضرورة انسحاب المرتزقة من دون الإشارة إلى الدولة التي جلبتهم إلى الأراضي الليبية وتسميتها بوضوح، مردفًا أن “جميع المرتزقة الذين جلبتهم تركيا جاءوا من مطارات دول لها عضوية في مجلس الأمن وتشارك في مؤتمر برلين”.