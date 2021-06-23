إحباط تهريب مصريين وسط شحنة أكياس إلى ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

كثيرة هي الوسائل غير القانونية التي يتبعها المهاجرين غير الشرعيين، خاطرين بحياتهم، للعبور إلى داخل الأراضي الليبية، ففي أحدث ما علمته وكالة أخبار ليبيا24، هو ضبط ثلاثة مصريين مختبئين وسط أكياس محملة بمواد أولية لصناعة البلاستيك مشحونة في شاحنة مصرية.

وقال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، عقيد ابراهيم الأربد، في تصريح خصّ به أخبار ليبيا 24، إن أعضاء الجهاز عثروا على ثلاثة مصريين مختبئين وسط شحنة أكياس بشاحنة مصرية قادمة من مدينة المنصورة.

ووفقًا للأربد، فقد تم ضبطهم بعد دخول الشاحنة إلى الأراضي الليبية، حيث شك رجال مكافحة الهجرة في الشاحنة وبعد تفتيشها عثروا عليهم مختبئين وسط الأكياس .

وأضاف الأربد، أنه بعد الاستدلال معهم اعترفوا بأن كل واحد منهم دفع مبلغ 18 ألف جنيه مصري لسائق الشاحنة لغرض تهريبهم.

وأكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، بأن الشاحنة مرّت على الجمارك المصرية والليبية بمنفذي السلوم وأمساعد من دون أن يتفطنوا لذلك.

وأفاد الأربد، بأنه تم تحويل المهاجرين إلى قيادة المنطقة العسكرية، فيما حجزت الشاحنة لدى مركز مكافحة الهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة .