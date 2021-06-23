العباني: حل الجماعات المسلحة خلاص ليبيا الوحيد

قال عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني إن “برلين 2” يدفعه للإشادة بالمجهودات المتميزة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، خاصة بعد مبادرتها.

العباني، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن الاستقرار في ليبيا ليس استثناء، مؤكدا أن استقرارا بلا مؤسسة عسكرية موحدة صعب، والقوة تكمن في أن يكون السلاح بيد الجيش فقط.

وأكد العباني أن وجود قوات عسكرية أجنبية ومرتزقة على الأرض لا يجعل الاستقرار ممكنا، لأن تلك المليشيات سوف تعوق الجيش في القيام بمهامه في محاربة الإرهاب، وحماية حدود الدولة.

واختتم تصريحاتة قائلا “انتشار السلاح وتواجد الجماعات المسلحة خاصة تلك التي ترتبط بأيديولوجيات ودول أجنبية يعتبر عائقا أمام تحقيق الاستقرار، مؤكدا ضرورة حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، وهو السبيل إلى الاستقرار”.

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