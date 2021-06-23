العبود: لابد من الاستفادة من الدعم الدولي في استكمال الاستحقاقات الدستورية 

أكد الأكاديمي والسياسي أحمد العبود، أن “الحكومة الليبية أمامها العديد من التحديد الجسام تحتاج تكاتف الجميع وتوحيد الشعب الليبي”،

وقال «العبود» في تصريحات تليفزيونية، إن “(برلين 1) أحرز تقدما في المسار السياسي والأمني في ليبيا وتعزيز خارطة الطريق”، مشيرا إلى أن “مطلب مجلس الأمن بخروج المرتزقة في برلين 1”.

وأضاف أن “هناك 3 تحديات أمام ليبيا لتحقيق مخرجات مؤتمر (برلين 2)، مشيرا إلى أن التحديات تكمن في الميليشيات المسلحة والتواجد العسكري الأجنبي والمرتزقة.

وأشار «العبود» إلى أن “برلين 1 أكد وعزز المسار الأمني والسياسي الليبي والآن يتواصل من خلال مؤتمر برلين 2 في ظل الاستحقاقات المقبلة بليبيا منها الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل”.

وأوضح، أنه “لابد من الاستفادة من الدعم الدولي خلال الفترات المقبلة في استكمال الاستحقاقات الدستورية داخل ليبيا للعبور بها لبر الأمان وعودة الاستقرار لها وتوفير الأجواء الأمنية لعقد الاستحقاق الدستوري بعد تعزيز المسار الأمني والسياسي وإخراج المرتزقة والميليشيات منها”.