بعرة: هناك تعسف تجاه الليبيين طالبي الجنسيات الأجنبية بسبب القانون

أكد عضو الهيئات القضائية وأستاذ القانون المتعاون طه بعرة، أن هناك تعسف في استعمال القانون تجاه الليبيين طالبي الجنسيات الأجنبية

بعرة، وخلال تصريحات صحفية، قالت: “تداولت معلومات -غير مؤكدة رسمياً- عن قيام بعض البعثات الدبلوماسية بحجز جوازات سفر المواطنين الليبيين الحاصلين على جوازات سفر أجنبية، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على فقدان المواطن لجنسيته في حال كسبه باختياره لجنسية أجنبية، مالم تأذن له وزارة الداخلية وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية”.

وأردف قائلا: “اللائحة التنفيذية رقم 594 لسنة 1378 و.ر، بشأن أحكام الجنسية الليبية، قد نصت على حق المواطنين الليبيين في التقدم للحصول على اذن ازدواج الجنسية، عن طريق طلب يخصص له نموذج تلزم البعثات الدبلوماسية بتسهيل إجراءات استلامه، وتلزم الجهة المختصة بسرعة البث فيه”.

وأكد أن الحصول على الجنسية لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن المواطنة وقطع روابط الانتماء والقربى، وهي ميزة قد نجد ما يبررها من أسباب إنسانية دفعت المواطن للحصول أو السعي للحصول عليها، لذلك على الجهات المختصة عدم الغلو في تنفيذ القوانين ذات العلاقة، وسرعة البث في طلباتها، ورسم معايير واضحة للحصول عليها، مع الإهابة بالسلطات الاستشارية والتشريعية إعادة النظر في القانون، أو كحد أدنى قصر الحظر على من يتقلد أو تقلد وظائف عليا معينة.

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