وزير الداخلية يتابع الأوضاع الأمنية بمدينتي الزاوية وغريان

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن، بمكتبه اليوم الأربعاء، بمدير أمن الزاوية عميد علي اللافي، حيث استعرضت الأوضاع الأمنية داخل مدينة الزاوية والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن والعراقيل التي تواجهها وايجاد الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه في حفظ والاستقرار داخل المدينة.
واجتمع الوزير أيضاً بمدير أمن غريان عقيد خالد ملاطم لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة غريان والمشاكل التي تعترض سير العمل بمديرية الأمن ووضع الحلول لها.
واستمع الوزير لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية والجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن داخل المدينة.
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