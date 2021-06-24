وزير الداخلية يتابع الأوضاع الأمنية بمدينتي الزاوية وغريان

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن، بمكتبه اليوم الأربعاء، بمدير أمن الزاوية عميد علي اللافي، حيث استعرضت الأوضاع الأمنية داخل مدينة الزاوية والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن والعراقيل التي تواجهها وايجاد الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه في حفظ والاستقرار داخل المدينة.