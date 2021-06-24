حملة أمنية بصرمان لمنع الاعتداء على أراضي الدولة

انطلقت دوريات أمنية تابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية، في حملة أمنية موسعة بمدينة صرمان لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وكذلك المباني العشوائية.

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة، تم ضبط عدد من المخالفين وحجز الآلات والمعدات التي كانت تستخدم في هذه المخالفات، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة.