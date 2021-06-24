وزير العمل والتأهيل يبحث تنظيم العمالة الأجنبية بالمنطقة الشرقية

التقي وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، مع مدراء مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية، وبحضور مدير مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، بحث معهم عدد من المشاكل التي تتعلق بسير عمل المكاتب، والتحديات التي تواجههم في سبيل تقديم الخدمات.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، بحث اللقاء ملف العمَّالة الأجنبية، وكيفية تنظيم سوق العمل، وشدد الوزير بالخصوص ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية والالتزام بمناشير الوزارة التي صدرت مؤخرا، كما تم مناقشة ملف تدريب الشباب الباحثين عن العمل والخريجين، وفي ختام اللقاء تم استعراض خطة عمل الوزارة وآلية التنسيق لتنفيذها في الآونة المقبلة.