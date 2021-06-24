الغرياني: يجوز للمعلمين تعطيل الدراسة ولا مانع أن يستخدموا أي سلاح يوصلهم لحقوقهم

رأى مفتي الجماعات الإرهابية المعزول من مجلس النواب، الصادق ‏الغرياني، أن “تعطيل الدراسة من قبل المعلمين من أجل الحصول على حقوقهم في المرتبات أو العلاوات جائز إذا لم تنفع أو تجدي كل الوسائل الأخرى مع الحكومة”، بحسب قوله.

الغرياني، وخلال مقابلته الأسبوعية عبر قناة “التناصح”، التي يمتلكها ويدعم بها الجماعات المتطرفة والإرهابية، أوضح إن “عدم إعطاء المعلمين سواء في الجامعة أو المدارس حقهم في مرتب يليق بهم، أو أن تؤخر عنهم الحكومة مرتباتهم أو علاواتهم، هو نوع من الظلم لا يحق ولا يليق بالدولة التي تريد أن ترفع من مستوى الناس وأن تبني الأجيال”، بحسب قوله.

وأكد أنه “لا يقوم شيء في الدولة دون تعليم صحيح وعلى الوجه الأكمل، وأن التأخير في صرف مرتبات المعلمين فساد للبنية التعليمية كلها، ومن ثم فإنه يحق للأساتذة أن يستعملوا كل سلاح يرون أنه يعينهم على أخذ بعض حقوقهم”، بحسب قوله.

وأشار إلى “سلوك المعلمين هذا المسلك يجب ألا يكون فيه إضرا بالغ بالعملية التعليمية، وعليهم أن يقفوا وقفات احتجاجية ويرفعوا أصواتهم ويتجمعوا بالآلاف ليوصلوا صوتهم للمسؤولين، وهذا من شأنه التأثير في الحصول على حقوقهم”، بحسب قوله.

وأضاف أن “كل سلاح يوصل المعلمين لحقوقهم لا مانع أن يستخدموه، من منطلق أن آخر الدواء الكي، مستدركا بأن عليهم ألا يعطلوا الدراسة لمدة سنة كاملة مثلا، فتضيع الفرصة على الطلاب، حيث إن هذا فيه مفسدة”، بحسب قوله.

وأكد أن “المعلمين لو خرجوا بعدد عشرة أو عشرين ألفا ووتجمعوا للاعتصام في خيمة أمام الحكومة ووقفوا وقفة صامدة وهددوا بعدم التحرك من مكانهم دون الحصول على حقوقهم، فهذا يجعل الحكومة تستجيب لهم دون أن يضطروا لتعطيل الدراسة لمدة طويلة”، بحسب قوله.

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