النايض: حكومة الدبيبة تتصرف خارج نطاق صلاحياتها وتُنصب الأصدقاء والمقربين في المناصب

شدد رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، على ضرورة إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه بعد عشر سنوات من الإقصاء والتهميش، يجب على الغالبية العظمى من الليبيين اختيار قيادتهم وممثليهم، فيما أعلن عزمه الترشح للرئاسة.

وقال، في مقابلة مع مجلة “جون أفريك”، إن تكتل إحياء ليبيا يتوقع ويأمل أن يعيد مؤتمر “برلين2” التأكيد على مخرجات مؤتمر برلين الأول، مؤكدًا أنها فرصة مهمة للتحقق من التقدم الحقيقي الذي تم إحرازه على مختلف المسارات التي حددتها نتائج مؤتمر برلين الأول.

وتوقع أيضا، من مؤتمر برلين الثاني إعادة التأكيد على القرارات والبيانات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي مؤخراً بخصوص ليبيا.

وعن أداء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بعد الأشهر الأربعة الأولى، قال إنها خيبت الكثير من التوقعات الإيجابية والكثير من تفاؤلات الليبيين باعتبارها آلية توحيد وطنية مؤقتة للتحضير الدؤوب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر ديسمبر المقبل، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

ورأى أن السبب الأول، هو التصرف خارج نطاق صلاحياتها من خلال إعادة تأكيد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية والتوقيع عليها، والسبب الثاني إبداء ملاحظات غير مقبولة إطلاقا تخص مدينة بنغازي، والثالث ضعضعة عدد من الوزارات من خلال تنصيب أصدقاء مقربين منهم كوكلاء للوزراء ومنسقين إعلاميين لاحتواء هؤلاء الوزراء.

وأضاف أن السبب الرابع هو تفكيك كافة القدرات الإعلامية العامة ووضعها تحت السيطرة الحصرية لشخصية داعمة للإرهاب، والخامس هو تنظيم عروض عسكرية بمشاركة إرهابيين معروفين، والسبب السادس هو عدم تحرك الحكومة لوقف الهجمات الإرهابية لميليشيات الزاوية، بل ذهبت إلى حد تكريم قادة تلك المليشيات، بحد قوله.

وقال إن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة مخيبة بشدة لآمال العديد من الليبيين، وتجعل مطالب الالتزام بتاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة أكثر إلحاحًا، مطالبًا بألا يُسمَح لهذه الحكومة بالمماطلة يوماً واحداً بعد انتهاء شرعيتها في 24 ديسمبر 2021م.

وعن الركود والجمود في عملية إعادة توحيد المؤسسات، رأى أن غالبية الطبقة السياسية الحاكمة تتمتع بالثروة الضخمة والقوة الهائلة التي راكموها خلال العقد الماضي، موضحا: “على الرغم من كل الانقسامات، هناك وحدة تجمع بين الفاسدين في جميع أنحاء البلاد”.

وأردف: “لذا، لا يمكن تصحيح هذا الوضع غير المقبول إلا إذا تم احترام إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، وعندها سيتمكن الرئيس والبرلمان المنتخبان من الشعب من الاضطلاع، بشكلٍ مباشر ومؤثر، بمهمة التوحيد الفعلي والنظيف لجميع المؤسسات الليبية”.

وتابع: “وبالتالي، لا ينبغي أن تكون هذه النقطة شرطا مسبقا لعقد الانتخابات لأنها في الواقع ستكون نتيجة للانتخابات وليست شرطاً مسبقا”.

وقال: “يجب أن ينتهي استبداد الأقلية الذي جعل ليبيا دولةً فاشلة وصرافاً آلياً للجماعات المتطرفة في جميع أنحاء المنطقة، لقد شجعنا الإجماع الدولي، الذي نشهده لأول مرة، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد استحقاقها، كما يشجعنا القراران الأخيران لمجلس الأمن”، في إشارة إلى القرارين اللذين يجعلان إجراء الانتخابات ملزماً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن تكتل إحياء ليبيا يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من خلال الاقتراع الشعبي المباشر، مدعومين في هذا المطلب من قبل عشرات الحركات والتكتلات السياسية الأخرى في ليبيا، والتي تمثل آراء الغالبية العظمى من الشعب الليبي، بحسب قوله.

واستطرد: “سنلتقي غدا في مدينة بنغازي لإيصال هذا المطلب الوطني الداعي لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، بوضوحٍ وجلاء، وبصوتٍ واحد ومسموع”.

وبشأن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، قال إنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عندما تم الإعلان عنها للمرة الأولى في عام 2017م، وأعاد التأكيد على ذلك بعد إبرام اتفاقيات باريس في عام 2018م.

وأضاف أنه الآن بعد أن أصبح هناك إجماع محلي ودولي على إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من الكانون/ديسمبر المقبل، أكد مرةً أخرى على عزمه الترشح للرئاسة.

وعن طموحاته لليبيا، قال إنها تجسيد لطموحات الشعب الليبي من خلال رؤية شاملة وتحولية صاغها فريق ضم سبعين شخصية من صفوة الخبراء وأهل العلم والاختصاص، من الكوادر الليبية الشابة، اجتمعوا جميعا في مَجمَع ليبيا للدراسات المتقدمة لصياغة هذه الرؤية الشاملة “لكي نحيي ليبيا معًا وفق هذه الرؤية التحولية الكبيرة”، بحسب تعبيره.

وعن علاقته بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قال: “من وجهة نظر أساسية، فقد دعمت دائمًا البرلمان الليبي المنتخب شرعيًا من الشعب منذ إنشائه في عام 2014م، ودعمت جميع المؤسسات الشرعية المنبثقة عنه، لذلك، فقد دعمت بشكل ثابت وجاد الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان برئاسة عبد الله الثني، والجيش الوطني الليبي المنبثق أيضاً عن البرلمان بقيادة المشير خليفة حفتر”.

وأضاف: “سواء بصفتي سفيرًا أو مستشارًا للأمن القومي لرئيس الوزراء أو مبعوثًا لرئيس البرلمان الليبي، فقد سعيتُ دائمًا للوفاء بواجباتي الوطنية، لطالما دعمت المؤسسات التي ترتكز شرعيتها على انتخابات مباشرة حرة ونزيهة”.

وعن الأزمة في ليبيا وكيفية إنهائها، أكد أن تجديد شرعية المؤسسات وترسيخ السيادة الوطنية عبر ممارسة حق الشعب الأصيل في الاقتراع المباشر من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 ديسمبر 2021م، هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي.

ورأى أن هذا هو السبيل الحقيقي الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا الحالية، مؤكدا أنها أزمة مصطنعة ناجمة عن طغيان أقلية سيطرت على مفاصل الدولة وتسببت في كل صنوف المعاناة التي مر ويمر بها الشعب الليبي على مدى عقد من الزمان.

وأكد أنه يمكن لرئيس منتخب وبرلمان منتخب من الشعب، وخاضع للمساءلة من قبل قضاء مستقل ووسائل إعلام مستقلة، تحويل ليبيا إلى دولة موحدة وذات سيادة ومزدهرة، مضيفا “لدينا رؤية واضحة لذلك، ونشعر بالثقة في فرصنا في الانتخابات المقبلة”.

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