بلينكن لميركل: نريد أن نرى الشعب الليبي يقرر مستقبله بنفسه

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من المهم أن يرسل البلدين ‏إشارة موحدة بشأن ليبيا في مؤتمر “برلين 2”.‏

وقال بلينكن، في بيان للقاء مع ‏المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نشره ‏الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات ‏المتحدة تريد أولاً وقبل كل شيء، أن ترى أن الشعب الليبي يقرر ‏مستقبله.‏

وأضاف بقوله: “واشنطن ترغب أن ترى أيضًا أن الشركاء الدوليين ‏على استعداد لمرافقة الليبيين في طريقهم، لأننا ندرك جميعا ‏الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها الوضع في ليبيا من منظور ‏إفريقيا، مع مراعاة العلاقة بين إفريقيا وأوروبا أيضا”.‏

وأتم بقوله “أقوى مثال جيد اليوم على أهمية ما يمثله التعاون من ‏خلال العمل، هو ما قامت به ألمانيا بشأن ليبيا، ويحدونا الأمل في ‏هذه اللحظة لرؤية ليبيا بالفعل كما نأمل، بأن تأخذ مسار الأمن ‏والحرية والاستقلال بدعم من المجتمع الدولي”.‏

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