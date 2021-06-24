بلينكن لميركل: نريد أن نرى الشعب الليبي يقرر مستقبله بنفسه

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من المهم أن يرسل البلدين إشارة موحدة بشأن ليبيا في مؤتمر “برلين 2”.
وقال بلينكن، في بيان للقاء مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تريد أولاً وقبل كل شيء، أن ترى أن الشعب الليبي يقرر مستقبله.
وأضاف بقوله: “واشنطن ترغب أن ترى أيضًا أن الشركاء الدوليين على استعداد لمرافقة الليبيين في طريقهم، لأننا ندرك جميعا الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها الوضع في ليبيا من منظور إفريقيا، مع مراعاة العلاقة بين إفريقيا وأوروبا أيضا”.
وأتم بقوله “أقوى مثال جيد اليوم على أهمية ما يمثله التعاون من خلال العمل، هو ما قامت به ألمانيا بشأن ليبيا، ويحدونا الأمل في هذه اللحظة لرؤية ليبيا بالفعل كما نأمل، بأن تأخذ مسار الأمن والحرية والاستقلال بدعم من المجتمع الدولي”.
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