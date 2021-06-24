الإمارات في “برلين 2”: يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ‏بشكل عاجل

قال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، في كلمة الإمارات بمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بأن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.
وأوضح في كلمته بمؤتمر “برلين-2”، تابعتها قناتنا، بأن هناك أهمية لتحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع المسارات الأخرى، لافتا إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك من خلال الالتزام بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل.
ووجه وزير الدولة الإماراتي، الدعوة لكل الأطراف الليبية والدولية بضرورة الالتزام بالعملية السياسية ومتطلبات إنجاحها لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً.
وأشاد المسؤول الإماراتي بالتطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة الليبية، مرحبا بتبني مجلس الأمن القرار رقم 2570 لعام 2021 والقرار رقم 2571 لعام 2021 بالإضافة إلى القرار رقم 2510 لعام 2021 والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة الليبية.
ورحب بانضمام الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر وتحقيق التقدم في مسار حل الأزمة الليبية.
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