الإمارات في “برلين 2”: يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ‏بشكل عاجل

قال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، في كلمة الإمارات ‏بمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بأن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة ‏الليبية.‏

وأوضح في كلمته بمؤتمر “برلين-2”، تابعتها قناتنا، بأن ‏هناك أهمية لتحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع ‏المسارات الأخرى، لافتا إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك من خلال الالتزام ‏بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح ‏الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ‏وبشكل عاجل.‏

ووجه وزير الدولة الإماراتي، الدعوة لكل الأطراف الليبية والدولية ‏بضرورة الالتزام بالعملية السياسية ومتطلبات إنجاحها لتحقيق ‏الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية، بما يخدم تطلعات ‏الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً.‏

وأشاد المسؤول الإماراتي بالتطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة ‏الليبية، مرحبا بتبني مجلس الأمن القرار رقم 2570 لعام 2021 ‏والقرار رقم 2571 لعام 2021 بالإضافة إلى القرار رقم 2510 ‏لعام 2021 والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ‏وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة ‏الليبية‎.‎

ورحب بانضمام الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين، معرباً عن ‏خالص الشكر والتقدير لألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على ‏الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر وتحقيق التقدم في مسار ‏حل الأزمة الليبية.‏

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