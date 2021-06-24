الخارجية الأمريكية: بلينكن أعاد التأكيد في برلين-2 على بنود بياننا المشترك بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

عادت وزارة الخارجية الأمريكية نشر بيانها المشترك مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، والذي تطالب فيه بإشراك أصحاب المصلحة من جميع الأطراف الليبية والدولية على حد سواء، لتعزيز حل سياسي بقيادة ليبيا، مجددة التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وحيا البيان، الشعب الليبي على تصميمه على استعادة الوحدة لبلاده، لافتًا إلى أن مشاركة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في مؤتمر “برلين-2″، تأتي للتأكيد على بنود البيان المشترك الذي يؤكد الولايات المتحدة دعم التقدم في ليبيا، وإعادة التأكيد على أهمية الانتخابات الوطنية الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وأوضح البيان أن ويزر الخارجية الأمريكية سيؤكد أيضًا على دعم تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و 2571 (2021) جنبًا إلى جنب مع 23 أكتوبر على مستوى البلاد اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تدعم بقوة التقدم، الذي أحرزه الشعب الليبي نحو حل سياسي تفاوضي شامل، حيث تلتزم الولايات المتحدة بزيادة تركيزها الدبلوماسي على دعم التقدم في ليبيا، بما في ذلك من خلال عمل السفير ريتشارد نورلاند بصفته المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تدعم بقوة عمل حكومة الوحدة المؤقتة، لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م، مشيرة إلى أن هدف الولايات المتحدة هو إقامة ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطياً تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي والشركاء الليبيين، لضمان دعم قوي مع تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021م واستمرار الانتقال السياسي.
وتطرق البيان إلى أن الولايات المتحدة تعارض جميع التصعيد العسكري والتدخلات العسكرية الأجنبية، بما في ذلك من خلال المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، مما يعمق الصراع في ليبيا ويطيل أمده، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤيد الولايات المتحدة بشدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وطالبت الولايات المتحدة، بإشراك أصحاب المصلحة من جميع الأطراف الليبية والدولية على حد سواء، لتشجيع ضبط النفس وتعزيز حل سياسي بقيادة ليبيا وتيسيره الأمم المتحدة في خدمة السيادة الليبية وحماية المصالح المشتركة. للمجتمع الدولي.
وانتقلت الخارجية الأمريكية بالحديث عن تقديمها الصدقات إلى ليبيا، بقولها إنه منذ عام 2011م، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 850 مليون دولار في التنمية الشاملة لليبيا، بما في ذلك 605 مليون دولار في الولايات المتحدة، في المساعدة الإنمائية والأمنية، بالإضافة إلى ما يقرب من 269 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 11 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المتعلقة بـ “كوفيد 19”.
وأتم بقوله إن الولايات المتحدة تنفذ برامج عبر ليبيا، لتعزيز الانتقال السياسي السلمي وتقوية أسس دولة ليبية أكثر توحيدًا.
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