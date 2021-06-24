الخارجية الأمريكية: بلينكن أعاد التأكيد في برلين-2 على بنود بياننا المشترك بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

عادت وزارة الخارجية الأمريكية نشر بيانها المشترك مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا ‏وإيطاليا، والذي تطالب فيه بإشراك أصحاب المصلحة من جميع ال‏أطراف الليبية والدولية على حد سواء، لتعزيز حل سياسي بقيادة ليبيا، مجددة التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، وإخراج ‏القوات الأجنبية والمرتزقة.‏

وحيا البيان، الشعب الليبي على تصميمه على استعادة الوحدة لبلاده، ‏لافتًا إلى أن مشاركة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في ‏مؤتمر “برلين-2″، تأتي للتأكيد على بنود البيان المشترك الذي يؤكد الولايات المتحدة دعم التقدم في ليبيا، ‏وإعادة التأكيد على أهمية الانتخابات الوطنية الليبية المقرر ‏إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ‏

وأوضح البيان أن ويزر الخارجية الأمريكية سيؤكد أيضًا على دعم ‏تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و ‏‏2571 (2021) جنبًا إلى جنب مع 23 أكتوبر على مستوى البلاد ‏اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية ‏الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.‏

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تدعم بقوة التقدم، الذي ‏أحرزه الشعب الليبي نحو حل سياسي تفاوضي شامل، حيث تلتزم ‏الولايات المتحدة بزيادة تركيزها الدبلوماسي على دعم التقدم في ‏ليبيا، بما في ذلك من خلال عمل السفير ريتشارد نورلاند بصفته ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا.‏

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تدعم بقوة عمل حكومة الوحدة ‏المؤقتة، لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م، مشيرة إلى أن ‏هدف الولايات المتحدة هو إقامة ليبيا ذات سيادة ومستقرة ‏وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطياً ‏تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب داخل ‏حدودها.‏

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجتمع ‏الدولي والشركاء الليبيين، لضمان دعم قوي مع تنظيم الانتخابات ‏الوطنية في ديسمبر 2021م واستمرار الانتقال السياسي.‏

وتطرق البيان إلى أن الولايات المتحدة تعارض جميع التصعيد ‏العسكري والتدخلات العسكرية الأجنبية، بما في ذلك من خلال ‏المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، مما يعمق الصراع في ليبيا ‏ويطيل أمده، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤيد الولايات المتحدة بشدة ‏تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، بما في ذلك ‏انسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.‏

وطالبت الولايات المتحدة، بإشراك أصحاب المصلحة من جميع ‏الأطراف الليبية والدولية على حد سواء، لتشجيع ضبط ‏النفس وتعزيز حل سياسي بقيادة ليبيا وتيسيره الأمم المتحدة في ‏خدمة السيادة الليبية وحماية المصالح المشتركة. للمجتمع الدولي.‏

وانتقلت الخارجية الأمريكية بالحديث عن تقديمها الصدقات إلى ليبيا، بقولها إنه منذ عام 2011م، استثمرت الولايات ‏المتحدة أكثر من 850 مليون دولار في التنمية الشاملة لليبيا، بما في ‏ذلك 605 مليون دولار في الولايات المتحدة، في المساعدة الإنمائية ‏والأمنية، بالإضافة إلى ما يقرب من 269 مليون دولار من ‏المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 11 مليون دولار ‏من المساعدات الإنسانية المتعلقة بـ “كوفيد 19”.‏

وأتم بقوله إن الولايات المتحدة تنفذ برامج عبر ليبيا، لتعزيز ‏الانتقال السياسي السلمي وتقوية أسس دولة ليبية أكثر توحيدًا.‏

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