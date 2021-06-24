التكبالي: مؤتمر برلين لم يُقدم شيئًا ملموسًا لليبيين يمكن البناء عليه وصولا للاستقرار

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن اجتماع “برلين-2” الذي عقد اليوم بشأن ليبيا جاء مخيبًا للآمال، مؤكدا أنه ما دام الجميع لازالوا يتحدثون بنبرة التوصية فلن يحدث شيء.

التكبالي، وفي تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، أضاف: “أن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، هو تكرار لحديث “ولد ميتا”، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج المزيد حتى يمكن أن تصل إلى هذه النقطة”، بحسب قوله.

وأكد أن “الشعب الليبي ما زال يعاني ولم يقدم له هذا المؤتمر شيئا ملموسا يمكن البناء عليه وصولا للاستقرار، مع معاناته من نقص الحاجات الأساسية وانقطاع الكهرباء وانتشار الهويات المزورة والرشوة والفساد”.

وتابع بأن “سياسة الدعوة والمطالبة والحل التدريجي، لا تتوافق مع الوضع في ليبيا الذي يحتاج إلى حل جذري وعاجل”.

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