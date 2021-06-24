ليبيا الان

دغيم: استمرار التنسيق الأميركي التركي يقلق تنظيم الإخوان

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن تزايد توجس الليبيين من الاهتمام الأميركي المتسارع بالأوضاع السياسية في البلاد يعود لما نتوقعه ونلمسه من التنسيق الراهن في المواقف نوعاً ما بين الولايات المتحدة وتركيا.

دغيم، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال: إن “استمرار التنسيق التركي – الأميركي خلال الفترة المقبلة، وصولاً لموعد الانتخابات، يثير القلق خاصة في ظل نجاح تنظيم الإخوان، المتمركز بتركيا، في فرض وجهة نظره على اللوبي، الذي تستمع له الإدارة الديمقراطية الراهنة”.

ورجح دغيم أن “تتمكن أنقرة من إقناع واشنطن بضرورة تحضير شخصية بعينها، يكون ولاؤها مضموناً للسياسة الأميركية بالمنطقة، حتى يتم الدفع بها لتولي منصب الرئاسة في ليبيا، وذلك في عملية تشبه التنصيب”، ملمحاً في هذا الإطار لاحتمال “توسيع صلاحيات رئيس البلاد في القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، والتي لا تزال موضع نقاش”، بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • للاسف تنظيم الخوان يمتلك الخبرة الطويلة والدهاء والمكر نتيجة تلقيه هذا العلم من بريطانيا التي أسسته عام 1928 وتسانده وتدعمه حتي هذه اللحظة وبالتالي فأن الادارة الامريكية تستمع لهم والديمقراطيين سذج عكس الجمهوريين اصحاب الصفقات …نري مثلا ترامب المجنون كيف منح القردوغان الفرصة للعب والسيطرة في ليبيا وعاقبه اقتصاديا من ناحية اخري بعد صفقته مع روسيا وانهارت الليرة ….الخوان المفلسين حزب ذكي ومخادع وهذه حقيقة ويتبعون مبدأ او مفهوم ((التقية)) مثل الشيعة وهو الكذب للمصلحة وحقيقة الحزب في كتاب السيد الدكتور الخرباوي ((سر المعبد)) والذي أنشق عن الحزب عام 2006 وفضح أفعالهم في مصر والعالم…يجب وضع استراتيجية دقيقة وفعالة للتعامل معهم وفق اسلوبهم حتي يمكن من القضاء عليهم او إفشال مخططاتهم ومحاولة إقناع بريطانيا بالكف عن مساندتهم و دعمهم….

    رد