دغيم: استمرار التنسيق الأميركي التركي يقلق تنظيم الإخوان

اعتبر عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن تزايد توجس الليبيين من الاهتمام الأميركي المتسارع بالأوضاع السياسية في البلاد يعود لما نتوقعه ونلمسه من التنسيق الراهن في المواقف نوعاً ما بين الولايات المتحدة وتركيا.

دغيم، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال: إن “استمرار التنسيق التركي – الأميركي خلال الفترة المقبلة، وصولاً لموعد الانتخابات، يثير القلق خاصة في ظل نجاح تنظيم الإخوان، المتمركز بتركيا، في فرض وجهة نظره على اللوبي، الذي تستمع له الإدارة الديمقراطية الراهنة”.

ورجح دغيم أن “تتمكن أنقرة من إقناع واشنطن بضرورة تحضير شخصية بعينها، يكون ولاؤها مضموناً للسياسة الأميركية بالمنطقة، حتى يتم الدفع بها لتولي منصب الرئاسة في ليبيا، وذلك في عملية تشبه التنصيب”، ملمحاً في هذا الإطار لاحتمال “توسيع صلاحيات رئيس البلاد في القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، والتي لا تزال موضع نقاش”، بحسب قوله.

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