الترجمان: بريطانيا وأميركا تحاولان ابتلاع قطعة كبيرة من كعكة الموارد النفطية بليبيا

سلّط رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، الضوء على رغبة بريطانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، في عدم التخلي عن الساحة الليبية بكل غنائمها لأي من اللاعبين الجدد، من وجهة نظرها كتركيا.

وقال الترجمان، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، بهذا الخصوص: هما يحاولان الآن كبح جماح المطامع التركية في الساحة الليبية، دون تطلع تركي لابتلاع قطعة كبيرة من كعكة الموارد النفطية الليبية شرق المتوسط”.

واستكمل الترجمان موضحاً: “نعم الولايات المتحدة نسقت مع تركيا في فترة ما ، ولا تزال تفعل ذلك، لكن أعتقد أن واشنطن تزيد الآن من اهتمامها المباشر بالشأن الليبي، ليس فقط لتحجيم الأطماع، بل أيضاً لإدراكها بإمكانية وجود تفاهمات مبطنة على حساب مصالحها كما حدث أحياناً في الساحة السورية”.

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