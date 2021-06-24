انعقاد الملتقى العام الرابع للنقابة العامة ونقابات المعلمين ببلديات ليبيا بمدينة ودان

ودان 24 يونيو 2021 (وال)-عقدت النقابة العامة للمعلمين ونقابات المعلمين ببلديات ليبيا ملتقاهم الرابع أمس الاربعاء بكلية التربية في مدينة ودان بالجفرة.

وشارك في اعمال الملتقى الامين العام لنقابة المعلمين الليبيين ” عبدالنبي صالح النف ” واعضاء النقابة شؤون المرأة بالنقابة العامة ونقباء المعلمين بكافة البلديات الليبية بحضور عضو مجلس النواب عن منطقة الجفرة اسماعيل الشريف.

والقى عضو مجلس النواب كلمة في الملتقى حيا فيها المعلمين ودورهم البارز في بناء الاجيال، مؤكدا على ضرورة مشاركة المعلمين الفاعلة في المصالحة الوطنية لدورهم الريادي في البلاد واضطلاعهم بمسؤولياتهم التامة .. وحيا المعلمين على انتصارهم في تحقيق مطالبهم المشروعة.

من جانبه أكد أمين عام نقابة المعلمين ” عبد النبي النف ” بان زيادة مرتبات المعلمين سيتم المباشرة فيها مع اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب مشيرا الى ان النقابة العامة ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة على تضمين التامين الصحي ضمن الحقوق الرئيسة للمعلم وحماية المعلمين.

ودعا الى اهمية مشاركة كافة المعلمين في البلاد في الاستحقاق الانتخابي القادم بفاعلية وبناء مؤسسات الدولة وارساء قواعد القانون.

ويناقش المشاركين في الملتقي دعم حكومة الوحدة الوطنية ووزارة التعليم والتعاون معهما والاستعداد للمشاركة في العملية السياسية القادمة ومشاركة نقابات المعلمين في العملية السياسية من خلال حزب (القلم) المزمع تأسيسه وفتح مراكز تسجيل العضوية في الحزب في كل البلديات.

ويؤكد الملتقى على عدم التعامل مع اي جسم غير معتمد من نقابة المعلمين الليبيين وبان يكون مقر النقابة المؤقت مدينة بنغازي الى حين انتهاء كافة الاجراءات المتعلقة بمقر النقابة العامة الرسمي بطرابلس بطريق الشط. كذلك مناقشة عمل النقابات ودورها حول التعليم الحر والخاص مع مطالبة وزارة التعليم بالمشاركة في كل ما يصدر عنها من خطط وبرامج تتعلق بالعملية التعليمية حسب ما نص عليه القانون.(وال – ودان)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال