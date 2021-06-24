مهاجمة لباسها في «برلين2».. امطير: ضحك ” نجلاء المنقوش” سافر ومقزز

لاتزال ملابس نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، محط اهتمام آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا.

وفيما يبدو أن أكثر ما لفت انتباه «امطير» في مؤتمر (برلين 2) هو ملابس المنقوش وتصرفاتها فقط، حيث قالت في منشور عبر حسابها على فيسبوك؛ “الضحك السافر والمقزز وكمام الجاكة مسفيات تقول بتغسل طواسي المية”، لافتة ؛ “بالله المراسم متاع الخارجية وين، وبالله أقروا البروتوكولات الدولية في اللقاءات”، على حد قولها.

تجدر الإشارة إلى أن «امطير» كانت قد علقت أكثر من مرة على ملابس المنقوش حيث كتبت على حسابها بموقع فيسبوك في وقت سابق: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟” وفق تعبيرها.

وواصلت “امطير”: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة” وفق قولها.

وكانت قد زعمت أيضًا في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم إسرائيل)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.