ليبيا الان

مهاجمة لباسها في «برلين2».. امطير: ضحك ” نجلاء المنقوش” سافر ومقزز

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

لاتزال ملابس نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، محط اهتمام آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا.

وفيما يبدو أن أكثر ما لفت انتباه «امطير» في مؤتمر (برلين 2)  هو ملابس المنقوش وتصرفاتها فقط، حيث قالت في منشور عبر حسابها على فيسبوك؛ “الضحك السافر والمقزز وكمام الجاكة مسفيات تقول بتغسل طواسي المية”، لافتة ؛ “بالله المراسم متاع الخارجية وين، وبالله أقروا البروتوكولات الدولية في اللقاءات”، على حد قولها.

تجدر الإشارة إلى أن «امطير»  كانت قد علقت أكثر من مرة على ملابس المنقوش حيث كتبت على حسابها بموقع فيسبوك في وقت سابق: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟” وفق تعبيرها.

وواصلت “امطير”: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة” وفق قولها.

وكانت قد زعمت أيضًا في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم إسرائيل)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.

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«برلين2» امطير نجلاء المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • امطيز هابلة وبتغيير من الوزة نجلاء المنقوش لانها عسولة وانيقة بينما ام طيز طفش منها زوجها لا صنتها مقرفة وشعر رجلها مرتع للقمل والبراغيث وملابسها معفنة وشكلها اعوذ بالله من شر ما خلق قبح من وجه وقبح من حامله .
    موتى من الغيظ يا ام طيز فنجلاء المنقوش مزة عسولة وانت شيخ الغفر لاتتنفعى ذكر ولا انثى جنس ثالث ماسخ

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  • المزة العسولة نجلاء وزة الخارجية فيها شبه من الفنانة مادلين طبر فى فيلم الطريق الى ايلات اما المعزة الكسولة امطيز بطة المشرى ففيها شبه من الفنانة نجمة ابراهيم فى فيلم ريا وسكينة !!
    اما ضحكة امطيز ياحفيظ تفوق نهيق الحمير !!!

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  • التافه هو من ينظر الي لون حذاءك ويتجاهل من يحمله عقلك من فكر ووعي وحضاره وعلم ودرايه ومعرفه فمستوي ام طير او ام اربعه واربعين مستوي تفكيرها ايش لبست الكامله المكمله الوزيره الماجد المبجله نجلاء لو رأت أم طير لعيونها كيف تطل من خلف النظاره كعيون جنش بوزريق في الفازو او كعيون الضفدعه في الفازو اثنين يعجباني في تجاهل نباح كلاب الأخوان ماضيان نحو اهدافهم بثاب دون اكتراث بعواء او نباح اعلام الاخوان الحاقد وهما المشير اركان حفتر حرب والوزيره نجلاء

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