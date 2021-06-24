أم العز الفارسي: بيان «برلين 2» يحتوي أقصى «أمنياتنا»

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن البيان الصادر من مؤتمر «برلين 2» يحتوي أقصى «أمنياتنا».

وقالت الفارسي، في منشور لها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن صدقت النوايا ودعمتها الإرادة الدولية فإن بيان برلين 2 يحتوي أقصى أمنياتنا”.

وأضافت “إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 24/12/2021، وإخراج القوات الاجنبية المرتزقة وتفكيك المليشيات الميليشيات”.

وتابعت “حل الانقسام في مصرف ليبيا المركزي وضمان توزيع عادل لعائدات النفط يعد من أولويات مطالب الليبيين. ولعل القادم خير”.