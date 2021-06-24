النائب عبدالسلام نصية يشارك في اجتماعات لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

القاهرة 24 يونيو 2021 (وال) – شارك عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الدكتور عبدالسلام نصية، أمس الأربعاء، في الاجتماع الخامس للجنة فلسطين الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة ، بحضور مستشار الشؤون البرلمانية بديوان مجلس النواب الليبي .

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخطوات المتخذة حيال قرار البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت في شهر مايو الماضي بمقر جامعة الدول العربية ، حيث ناقشت الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة و اعتداءاتها على المسجد الأقصى والتهجير القسري الأهالي حي الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة.

حيث أكد عضو مجلس النواب الليبي الدكتور عبدالسلام نصية على ضرورة متابعة تنفيذ كافة الإجراءات التي احيلت إلى العديد من المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية و المنظمات الحقوقية ، لافتا إلى ضرورة مخاطبة الاتحاد الافريقي والتحرك ضد حصول الكيان الصهيوني على صفة مراقب بالاتحاد و وضع الاستراتيجيات لتنفيذ ذلك .

الجدير بالذكر بأن لجنة فلسطين بالبرلمان العربي أعدت مشروع بيان ختامي حول مستجدات الوضع في الأراضي المحتلة سوف يـصدر عن الجلسة العامة للبرلمان العربي يوم السبت المقبل . (وال – القاهرة) ع ع / هــ ع

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