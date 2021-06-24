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الطاهر السني: الأزمة الليبية أصبحت ورقة يتم التلاعب بها  لتصفية حسابات أخرى

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أنه “الأزمة الليبية ورقة يتم التلاعب بها لتصفية حسابات”، معتبرًا أن “التوافق الدولي حول الأزمة الليبية أصبح أمرًا مهمًا الآن”.

وقال السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ إن “التوافق الدولي حول أزمة ليبيا مهم بعد توالي التدخلات منذ 2011″، مردفًا: “تدخلات يشارك فيها نفس اللاعبين بأشكال مختلفة”.

وأوضح أنه في “الواقع أننا لسنا أولوية لهم فأزمتنا ورقة يتلاعبون بها لتصفية حسابات أخرى بعيدةً عنّا”، معقبًا “ولو أردنا تحرير إرادتنا واسترجاع سيادتنا علينا الاحتكام للشعب ليقرر مصيره بنفسه”.

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الأزمة الليبية الطاهر السني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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