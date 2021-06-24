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«البشتي» ساخراً: أول إنجازات «الدبيبة» الجبّارة انقطاع الكهرباء 15 ساعة في اليوم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حول الإنجازات التي حققتها حكومته في خلال ثلاثة أشهر، وهي فترة توليهم إدارة البلاد، والتي أعلنها الدبيبة خلال كلمته بمؤتمر «برلين 2».

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لابد أن نشكر السيد (الدبيبه) على إنجازاته الجبارة، وأولها انقطاع الكهرباء لمدة 15 ساعه في اليوم، وقد تفوق في هذا الإنجاز على كل رؤساء الوزراء السابقين”.

وأضاف في منشور آخر “الدبيبة عنده ضي ولا حتى هو مقطوع عليه وقاعد زينا في الظلام والحرارة والرطوبة؟!، خاصة وأن درجة الحرارة فوق الأربعين. حرام عليكم تعذبوا فينا يا مجرمين”.

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البشتي الدبيبة انقطاع الكهرباء حكومة الوحدة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كان الله في عون السيد الرئيس عبدالحميد ادبيبة !!! استغرب لماذا كل هذه الحملة الأعلامية على رجل يحاول أن يوحد المؤسسات وأن يجري الأنتخابات وأن يصالح بين الناس ؟؟؟ انتم تطلبون منه ان يكون سوبرمان وبدون ميزانية.

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    • غير صحيح ان الدبيية يحاول توحيد مؤسسات الدولة فهو مشغول بسرقة صلاحيات المجلس الرئاسى بالسفر للخارح كثيرا وهذا من اختصاص رئيس المجلس الرئاسى ومقصر فى صلاحياته الداخلية ويتصور انه سراح 2 لا يخرج من طرابلس الى برقة وفزان حيث يتصور انها محتلة من الجيش اللييى الغاشم وانه على الجيش الوطنى التركى اعادة الارض المحتلة الى حضن الوطن التركى ولا يهتم الدبيية بحل مشكلة الكهرباء مع انه يمكن شراء وحدات جاهزة لزيادة القدرة الكهريية

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  • اللهم وفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة واعنه على ما فيه خير البلاد والعباد

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