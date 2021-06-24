«البشتي» ساخراً: أول إنجازات «الدبيبة» الجبّارة انقطاع الكهرباء 15 ساعة في اليوم

سخر المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حول الإنجازات التي حققتها حكومته في خلال ثلاثة أشهر، وهي فترة توليهم إدارة البلاد، والتي أعلنها الدبيبة خلال كلمته بمؤتمر «برلين 2».

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لابد أن نشكر السيد (الدبيبه) على إنجازاته الجبارة، وأولها انقطاع الكهرباء لمدة 15 ساعه في اليوم، وقد تفوق في هذا الإنجاز على كل رؤساء الوزراء السابقين”.

وأضاف في منشور آخر “الدبيبة عنده ضي ولا حتى هو مقطوع عليه وقاعد زينا في الظلام والحرارة والرطوبة؟!، خاصة وأن درجة الحرارة فوق الأربعين. حرام عليكم تعذبوا فينا يا مجرمين”.