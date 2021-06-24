«العرادي»: «ليبيون متخلفون» يستغربون من «سلوكي الحضاري»

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أن الليبيين يستغربون مما وصفه بـ«سلوكه الحضاري»، على حد قوله.

وأضاف العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هو عبارة عن شروع في القتل”.

وتابع “اليوم وقفت وحيدا في الإشارة، والسيارات تتجاوزني وتضغط على المنبه الصوتي وتستغرب من سلوكي الحضاري الذي لا منة لي فيه”.

واستطرد “وزير الداخلية مطالب بصيانة الإشارات الضوئية وضبطها مع حركة المرور وضبط المخالفين المتخلفين”.

وكان العرادي قد زعم مطلع الشهر الجاري، أن الشعب الليبي لم يقاتل الأتراك، مدعيا أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة، بحسب وصفه.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر “الشعب الليبي في عمومه لم يقاتل الأتراك وكان يعتقد أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة، وكان زعماء الحركة السنوسية والمدن الليبية شديدي الولاء لها”، بحسب زعمه.

واستكمل “لم يتم محاربتها، نعم كان هناك بعض حالات التمرد بسبب الضرائب لكنها أبدا لم تكن تعتبر جهادا ولا مفخرة كما كان قتال الطليان”، على حد قوله.