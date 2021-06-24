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«العرادي»: «ليبيون متخلفون» يستغربون من «سلوكي الحضاري»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أن الليبيين يستغربون مما وصفه بـ«سلوكه الحضاري»، على حد قوله.

وأضاف العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هو عبارة عن شروع في القتل”.

وتابع “اليوم وقفت وحيدا في الإشارة، والسيارات تتجاوزني وتضغط على المنبه الصوتي وتستغرب من سلوكي الحضاري الذي لا منة لي فيه”.

واستطرد “وزير الداخلية مطالب بصيانة الإشارات الضوئية وضبطها مع حركة المرور وضبط المخالفين المتخلفين”.

وكان العرادي قد زعم مطلع الشهر الجاري، أن الشعب الليبي لم يقاتل الأتراك، مدعيا أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة، بحسب وصفه.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر “الشعب الليبي في عمومه لم يقاتل الأتراك وكان يعتقد أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة، وكان زعماء الحركة السنوسية والمدن الليبية شديدي الولاء لها”، بحسب زعمه.

واستكمل “لم يتم محاربتها، نعم كان هناك بعض حالات التمرد بسبب الضرائب لكنها أبدا لم تكن تعتبر جهادا ولا مفخرة كما كان قتال الطليان”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا جرو من جريوات القردوغان و موزه ….الاتراك باعوا ليبيا الي ايطاليا مقابل صفقة مالية وقبضوا الثمن بعد ان خرجوا وتركوا ليبيا في عجز و تخلف …قتلوا وشردوا الليبيين وما مجزرة ومذبحة قبيلة الجوازي خافية علي احد…قبضوا اموال الليبيين وأجبروهم علي دفع الضرائب والجزية ومن يرفض مصيره السجن او القتل ….تخلف العثمانيين وقهرهم و ظلمهم للشعب الليبي لن ننساه ياعرادي …ولن تسكتنا عطايا وهدايا القردوغان ل شقق في اسطنبول عاصمة الدواعش والعاهرات …

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  • بتفكرنى فى فيلم اسماعيل يس فى مستشفى المجانين لما قال له واحد مجنون احنا اعقل الناس لهذا جابونا هنا خوفا علينا من المجانين اللى برة !!
    فاى حضارة لارهابى مثلك من الاخوان المفلسين اعداء الدين وراينا اكبر المرجعيات الاسلامية تحرم الانضمام لجماعة الاخوان المفلسين فاى حضارة لمثلك فى منتهى الحقارة يمجد فى المحتل التركى والمرتزقة الذين يدخلوا غرف توم نسائه ويطالبون بكل بجاحة معاشرتهم نياكم عنكم هل هذه حضارة ام حقارة ياخسارة عليك ياعره نعم عره دى

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