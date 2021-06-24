وزيرا الداخلية والتعليم يشاركان في حفل إعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) -شارك وزير الداخلية عميد “خالد مازن”، ووزير التعليم الدكتور “موسى المقريف” الاربعاء في حفل إعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية الذي أقيم بفندق كورنثيا بطرابلس.

كما شارك في الحفل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد “بشير الأمين” ورئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية عميد “عمر الخطراوي” وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن ولفيف من ضباط وزارة الداخلية.

وأكد السيد الوزير خلال كلمة القاها أثناء الحفل على أهمية ودور جهاز حراسة المرافق التعليمية لتأمين وصون المرافق والمؤسسات التعليمية.

موضحا بأن وزارة الداخلية ستدفع وبقوة نحو المساهمة في تأمين سير العملية التعليمية بكافة المستويات والمجالات، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك ينبع من حرص الوزارة على دعم تأسيس هذا الجهاز الحيوي ليكون أحد الروافد الهامة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية لتنعم أجيالنا ببيئة دراسية آمنة.

وعبر السيد الوزير عن سعادته بإعادة تأسيس هذا الجهاز، مثمناً جهود القائمين والعاملين به قائلا ” نشد على أياديكم وبأن مهمة تأمين مؤسساتنا التعليمية هي مهمة حساسة وجسيمة لأنها تحمل في طياتها أمانة وإخلاص”.

هذا وقد ألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي أشادت بأهمية جهاز حراسة المرافق التعليمية ولما له دور كبير في صون وحماية المؤسسات التعليمية المختلفة. (وال – طرابلس)

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