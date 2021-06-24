ليبيا الان

«الدبيبة» لوزير خارجية أمريكا: هناك ضرورة مُلحة لإخراج المرتزقة الأجانب «غير الشرعيين»

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلنكين.

وقال المكتب الإعلام لرئيس الحكومة، في بيان صادر عنه: “أوضح الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين الثاني، أن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى”.

وأضاف البيان “شدد رئيس الحكومة على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، في إطار خطة شاملة”.

وتابع “رحب الرئيس بالمشاركة البناءة من الولايات المتحدة وذكر أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فوري فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالله عليكم فهموني.. هم المرتزقة .. هل فيهم شرعي وغير شرعي… وإلا الدبيبة يبي السوريين و الاتراك المحتلين يصبحوا شرعيين… ألا لعنة الله على كل فاسد كفّار من اذناب الخونة المنبطحين للأتراك

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  • منتهي الوقاحه أي ليبي كائن من كان يريد يرسم لنا او يوحي لنا أن هناك في ليبيا نوعان من مرتزقه نوع غير ضار بالبيئه طيب وابن حلال ونوع ممكن تستضيفه في غرفة نومم وهو الذي جلبه الأخوان الي غرب البلاد الليبيه من اتراك ومرتزقه وسوريين وتوانسه ونوع ضار بالبيئه وليسوا ابناء حلال وليسوا طيبون وهو الذين جلبهم البرلمان الشرعي وهو والجسم السياسي الشرعي الوحيد وبقية الاجسام زرعهم الأستعمار القديم كعملاء له وجواسيس علي لبرلمان الليبي الذي ليس به عملاء للمستعمر القديم وهذا السبب هو الذي جعل المستمر يتآمر علي البرلمان بدعمه لاجسام سياسيه في ليبيا غير شرعيه فالعميل حتما سيحافظ علي مصالح المستعمر في ليبيا كما حافظ عليها السراج وهاهو دبيبه في طريقه للمحافظ علي مصالح المستعمر إسوةٍ بسابقه السراج

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