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مؤكداً تنفيذه لأجندات تركيا ودون ذكر القوات الأجنبية.. الدبيبة لوزير الخارجية الأمريكي: يجب إخراج جميع المرتزقة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين.
الدبيبة، وبحسب المكتب الإعلامي التابع له، أوضح خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين الثاني، إن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.
وشدد الدبيبة، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، في إطار خطة شاملة، مرحباً بمشاركة البناءة من الولايات المتحدة، دون أن يتطرق لخروج القوات التركية من ليبيا.
وذكر أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فوري فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • مرأة أشجع منك يادبيبة…التاريخ يسجل …يجب ان تكون منصفا وشجاعا …وتقول خروج الجميع مرتزقة وقوات اجنبية …هكذا هي مطالب الليبيين ….ولا تنسي ان مطامع تركيا توسعية ويعتقد السلطان المعتوه ان ليبيا جزء من املاكه ويحلم بأحلام (( دون كيشوت))….نتمني من السيد دبيبه ان يقول الحق ويطالب بحق ليبيا ويكون ميزانه موحد وبمكيال واحد فهذه أمانة أقسم بأن يؤديها بأخلاص وتفاني ويحفظ أمن الوطن والمواطن….لا ان يوزن الامور بمكيالين ….ليبيا واحدة يادبيبة….

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