مؤكداً تنفيذه لأجندات تركيا ودون ذكر القوات الأجنبية.. الدبيبة لوزير الخارجية الأمريكي: يجب إخراج جميع المرتزقة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين.

الدبيبة، وبحسب المكتب الإعلامي التابع له، أوضح خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين الثاني، إن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.

وشدد الدبيبة، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، في إطار خطة شاملة، مرحباً بمشاركة البناءة من الولايات المتحدة، دون أن يتطرق لخروج القوات التركية من ليبيا.