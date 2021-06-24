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العرادي: الليبيون متخلفون ويستغربون من “سلوكي الحضاري”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أن الليبيين يستغربون مما وصفه بـ”سلوكه الحضاري”، على حد قوله.

العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف: “تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هو عبارة عن شروع في القتل”.

وتابع: “اليوم وقفت وحيدا في الإشارة، والسيارات تتجاوزني وتضغط على المنبه الصوتي وتستغرب من سلوكي الحضاري الذي لا منة لي فيه”.

واستطرد: “وزير الداخلية مطالب بصيانة الإشارات الضوئية وضبطها مع حركة المرور وضبط المخالفين المتخلفين”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • كذاب أشر لا أحد في ليبيا يقف علي الاشاره الضوئيه الا اذا كان الي جوارها ورجل مرور فبلا فشخره وكذب فكل شئ حضاري ومرموق اذا ما داناه الليبي يصبغه بصبغه نتنه وسيئه واسألني عنهم فانهم من أسوأ شعوب الارض حيث يعرفون الحق ويآتون بالباطل يعرفون الصح ويآتون عن قصد بالخطأ ولكن يمكنني أنني ليبي كانت لدي هذه الثقافه الخطأ اذا لا يراك رجل المرور فتجاوز الاشاره ولكن رافق السعادي تسعد بمعني تعاشر المتحضرين تكون منهم ولكن انت قيل انك ما بين قطر وتركيا تتنقل بيما يعني ان الحضاره والرقي متجلبتك

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