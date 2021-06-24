العرادي: الليبيون متخلفون ويستغربون من “سلوكي الحضاري”

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أن الليبيين يستغربون مما وصفه بـ”سلوكه الحضاري”، على حد قوله.

العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف: “تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هو عبارة عن شروع في القتل”.

وتابع: “اليوم وقفت وحيدا في الإشارة، والسيارات تتجاوزني وتضغط على المنبه الصوتي وتستغرب من سلوكي الحضاري الذي لا منة لي فيه”.

واستطرد: “وزير الداخلية مطالب بصيانة الإشارات الضوئية وضبطها مع حركة المرور وضبط المخالفين المتخلفين”.

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