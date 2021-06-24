الحويج يجري جولة تفقدية في السوق المحلي بمدينة سبها

تفقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، السوق المحلي بالمدينة.

وتضمنت الجولة التفقدية الاطلاع على سير عمل عدد من المحال التجارية بالسوق المحلي لتوزيع المواد الغذائية، إضافة لبعض الأسواق التجارية والمحال التجارية لبيع اللحوم والخضروات، إذ اطلع الحويج على أسعار السلع بالأسواق والمحال التجارية، وقارن مدى تفاوت الأسعار.

وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على ضمان انسياب السلع وضبط أسعارها بالسوق المحلي ورفع جودتها وتحسين مستوى الخدمات بالمحال والأسواق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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