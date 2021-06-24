الفارسي: بيان برلين 2 يحتوي أقصى أمنياتنا

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن البيان الصادر من مؤتمر برلين 2 يحتوي أقصى أمنياتنا.

الفارسي، وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: “إن صدقت النوايا ودعمتها الإرادة الدولية فإن بيان برلين 2 يحتوي أقصى أمنياتنا”.

وأضافت: “إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 24/12/2021، وإخراج القوات الاجنبية المرتزقة وتفكيك المليشيات”.

وتابعت: “حل الانقسام في مصرف ليبيا المركزي وضمان توزيع عادل لعائدات النفط يعد من أولويات مطالب الليبيين. ولعل القادم خير”.

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