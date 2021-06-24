«العلاقي»: وحّدوا قواتكم المسلحة وطالبوا بخروج المرتزقة والأجانب تحت أي مسمى

أكد محمد العلاقي، المحامي ووزير العدل الأسبق، ضرورة المطالبة بتوحيد القوات المسلحة، والمطالبة بخروج المرتزقة والأجانب تحت أي مسمى كان.

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ويسأل في الحوادث ذو صواب: وحدوا قواتكم المسلحة وطالبوا بخروج المرتزقة والأجانب تحت أي مسمى كان”.

وأضاف “عموما سواء الذين اتوا باتفاق أو الذين أتوا بناءً على دعوة، لأن جميعهم سيتحولون إلى قوات احتلال ذلك أنه لو لم يتم توحيد الجيش والمؤسسات السيادية فإنه لن تكون هناك انتخابات مطلقا”.

وتابع “اقطعوا الطريق على الذين يتحججون باختلال ميزان القوة؛ أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة صدقوني خلال الأيام القادمة. عاشت ليبيا حرة مستقلة”.