المبروك يشارك في اجتماعات البنك الافريقي للتنمية

شارك وزير المالية خالد المبروك، في اجتماعات البنك الافريقي للتنمية والصندوق الأفريقي للتنمية.

وتناول الاجتماع الذي عقد عبر الانترنت، تقرير اللجنة التوجيهية المشتركة ومواعيد الاجتماعات السنوية من عام 2022 إلى 2026، بالإضافة لبحث القدرات المالية للبنك، ومعالجة ديون القارة الأفريقية، إضافة لمناقشة برنامج تغير المناخ والنمو الأخضر ودعم مؤسسات بناء القدرات الإفريقية وجوائز المصرف الافريقي ونظام الدفاع عن الرعاية الصحية في أفريقيا.. وفقًا لبيان الوزارة.

يشار إلى أن سلسلة الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية مستمرة إلى يوم الجمعة، الموافق الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

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