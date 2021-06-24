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العلاقي: وحّدوا قواتكم المسلحة وطالبوا بخروج المرتزقة والأجانب تحت أي مسمى

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد محمد العلاقي، المحامي ووزير العدل الأسبق، ضرورة المطالبة بتوحيد القوات المسلحة، والمطالبة بخروج المرتزقة والأجانب تحت أي مسمى كان.

العلاقي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “ويسأل في الحوادث ذو صواب: وحدوا قواتكم المسلحة وطالبوا بخروج المرتزقة والأجانب تحت أي مسمى كان”.

وأضاف “عموما سواء الذين اتوا باتفاق أو الذين أتوا بناءً على دعوة، لأن جميعهم سيتحولون إلى قوات احتلال ذلك أنه لو لم يتم توحيد الجيش والمؤسسات السيادية فإنه لن تكون هناك انتخابات مطلقا”.

وتابع “اقطعوا الطريق على الذين يتحججون باختلال ميزان القوة؛ أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة صدقوني خلال الأيام القادمة، عاشت ليبيا حرة مستقلة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • هناك خطأ ورد في كلام السيد العلاقي وهو وحدوا قواتكم وكان عليه ان يقول فككوا مليشياتكم وطالبوا برفع حظر استيراد السلاح للجيش فأي شخص عندما يقول وحدوا الجيش يرتكب خطا فادح باعتباره عصابات الجريمه المنظمه بقيادة زير الدلاع نائب عريف محمد الحداد جيش ان وصفهم بالجيش هو سلوك اتبعه الاخوان ليسبغ عليهم زورا بانهم شرعيين هم حنه من خريجي السجون والمدمنين والمجرمين المحكومين باحكام ثقيله حاول الاخوان استعمالهم بعصابات مارقه من شذاذ الافاق يحارب بهم جيش ليبيا الشرعي الذي قضي ولازال يواصل القضاء الارهابيين فالمنبثقين عن الاخوان كداعش والقاعده والليبيه المقاتله وكل الارهابيين في المعموره

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  • توحيد المؤسسة العسكرية ليس مستحيلا بل هو اسهل منا تتصور لو كان المجلس الرئاسى ورئيس للوزراء من الشخصيات الوطنية التى تحترم القانون فقائد عام الجيش قانونا هو المشير ورئيس الاركان هو الناضورى ولا يختلف احد على ذلك من كل نواب مجلس النواب ختى المقاطعين بدليل انهم فشلوا فى الغاء القرار الصادر من اليرلمان لعدم توافر النصاب القانونى مما يعد اعتراف بشرعية القرار ومع ذلك يمكن التوافق على تعيين الفريق اول الناضورى وزيرا للدفاع ويظل المشير قائدا للجيش حتى يستقيل عند الترشح للانتخابات ويتم توافق لجنة الخمسة عن غرب ليبيا على تعيين احدهم رئيسا للاركان العامة ويعرض قرار المجلس الرئاسى على مجلس النواب وتعطى الصلاحيات كاملة لوزير الدفاع ورئيس الاركان الجديد صلاحية اعادة هيكلة الجيش الوطنى

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