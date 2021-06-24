النويري يرد على تصريحات “الزغيد” باتهام النائب “كمال الجمل”

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رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري على حول واقعة تصريحات النائب إبراهيم الزغيد ضد زميله كمال الجمل.

وأبدى النويري انزعاجه من التصريح الصادر عن الزغيد في حق النائب الجمل واتهامه بانتحال شخصية والادعاء بارتكابه تجاوزات مالية، والتشكيك في عضويته في مجلس النواب.

وأضاف النائب الأول – في بيان له – أن مكتب الرئاسة هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون داخل المجلس بما ينظم سير عمله، ويحكم العلاقة بين أعضائه، ويلزمهم التقيد بأحكام العضوية وفق القانون.

وأعلن النويري إدانته تلك التصريحات رافضًا تلك الاتهامات التي أطلقها النائب الزغيد، ورفض أي تصرف مماثل من قبل أي نائب.

ونوه النائب الأول على المغالطات والمخالفات التي احتوتها تلك التصريحات وهي أن الجمل عضو في مجلس النواب منتخب من قبل الشعب الليبي وفق الإعلان الدستوري ولا يحق لأي نائب نزع تلك الصفة ومصادرة صوت وثقة الشعب في أحد نوابه وبدون مسوغ قانوني وبالطرق القانونية.

وأشار النويري إلى أن كمال لم يتقاضى أي مخصصات مالية من قبل مجلس النواب منذ انتخابه وحتی تاريخ اليوم ولا يزال يتقاضى مرتبه من جهة عمله الأصلية.

وأفاد النائب الأول أن الجمل تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي أثناء انعقاد المجلس في طرابلس وتشكيل لجان خلال فترة الانقسام، ولا يزال يمارس مهامه وفق ذلك حتى تتم إعادة تشكيل لجانه.

وأكد النويري أن هناك مخالفة صريحة من النائب إبراهيم الزغيد لأحكام قانون النظام الداخلي للمجلس وخاصة في المادتين رقم (6) ورقم (215).

وختم النائب الأول لرئيس مجلس النواب بيانه بالقول :”نحن في وقت أحوج ما نكون فيه لالتئام المجلس بشكله الكامل وأداء عمله بشكل توافقي”.