مهاجمة لباسها في برلين2.. امطير: ضحك المنقوش سافر ومقزز

لاتزال ملابس نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، محط اهتمام عضو ما يسمى “مجلس الدولة” آمنة امطير عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا.

وفيما يبدو أن أكثر ما لفت انتباه امطير في مؤتمر برلين 2 هو ملابس المنقوش وتصرفاتها فقط، حيث قالت في منشور عبر حسابها على فيسبوك؛ “الضحك السافر والمقزز وكمام الجاكة مسفيات تقول بتغسل طواسي المية”، لافتة ؛ “بالله المراسم متاع الخارجية وين، وبالله أقروا البروتوكولات الدولية في اللقاءات”، على حد قولها.

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